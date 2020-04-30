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Ученые предположили происхождение повторных случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ученые полагают, что повторное заболевание пациента коронавирусной инфекцией могут спровоцировать частицы вируса, остающиеся глубоко в легких даже после выздоровления. К такому выводу пришли исследователи из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.

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Как пишет в четверг, 30 апреля, издание South China Morning Post, специалисты изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения от коронавирусной инфекции и сдала три отрицательных теста на наличие инфекции. Однако на следующий день 78-летняя женщина, которую готовили к выписке после положительных исследований КТ, неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие скончавшейся дало ученым понять, что в глубоких тканях легких даже после визуального выздоровления остаются следы частиц коронавируса. Однако эксперты не обнаружили их наличие в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. Исследователи отмечают, что штаммы, выявленные в легких умершей, не вызывали никаких явных симптомов заболевания.

Для более точного обнаружения скрытых следов коронавируса исследователи предложили промывать легкие пациентов перед выпиской.

Издание Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 25 апреля сообщало, что доподлинно неизвестно, обладают ли люди, переболевшие COVID-19, иммунитетом к повторному заражению.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 30 апреля, в мире подтверждено более 3,2 млн случаев заражения корнавирусом, скончались более 230 тыс. человек, выздоровели — 1 028 563.

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