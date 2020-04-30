Регионы ЦФО ввели ограничения на въезд в майские праздники

Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) перед майскими праздниками ввели новые ограничительные меры для гостей из других областей. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет ТАСС.

В Воронежской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжих с уведомлением местных властей о прибытии. В Тамбовской области за несоблюдение режима введена уголовная ответственность.

Администрация Владимирской области закрыла въезд на территорию региона для владельцев дач без регистрации в регионе. В Липецкой области въезд ограничен для жителей тех регионов, где наиболее остро стоит проблема эпидемиологической обстановки, в том числе и для жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Власти Тульской области по примеру Москвы и Подмосковья ввели электронные пропуска для въезда и выезда через границу региона. Сотрудникам с разъездным характером работы необходимо иметь при себе справку о месте трудовой деятельности. В Ивановской области перед въездом нужно документально подтвердить наличие дачного дома или проживающих в области родственников. В Рязанской области с 30 апреля при въезде в регион будут установлены круглосуточные карантинные посты, призванные отслеживать передвижение всех въезжающих в регион по камерам.

В Калужской области на период майских праздников будет введено патрулирование садовых некоммерческих товариществ. До 11 мая введен обязательный масочный режим.

Администрация Тверской обходится превентивными мерами — в регионе установлены баннеры с просьбой соблюдать режим самоизоляции, предупреждения транслируются через громкоговорители.

Ранее 30 апреля власти Москвы опубликовали инструкцию, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в майские праздники. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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