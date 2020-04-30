Безработица почти в два раза выросла с января в Вологодской области

В Вологодской области с начала 2020 года официальная безработица выросла почти в два раза. По последним данным, в регионе 12,066 тыс. безработных, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В апреле от желающих найти работу поступило 19,257 тыс. заявлений. Это почти в 10,5 раза больше, чем в марте. Безработными признали 6,203 тыс. человек.

По словам начальника регионального департамента труда и занятости населения Олега Белова, которые приводит ИА FlashNord, сейчас власти разрабатывают механизм поддержки тех жителей, которые получают пособие в минимальном размере.

28 апреля глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в России количество официально зарегистрированных безработных достигло 950 тыс. человек.