Рязанцы в режиме самоизоляции поучаствуют в акции «Сад памяти»

Жители Рязани могут, не нарушая режима самоизоляции, принять участие в ежегодной акции «Сад памяти», которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Организаторы предлагают всем желающим посадить дерево на своем дачном участке, а затем нанести место посадки на интерактивную карту.

Если дачного участка нет или до него сейчас не добраться, можно дерево нарисовать либо смастерить поделку, аппликацию, сфотографировать, рассказать, кому посвящается «живое дерево» и поделиться фото в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, в соцсетях можно рассказывать истории подвигов родных и близких, которые прошли войну.

Организаторы рассчитывают, что эта акция станет добрым флешмобом и не прекратится, даже во время пандемии коронавируса. Она продлится до 22 июня 2020 года, пишет РИА «7 новостей».