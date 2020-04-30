Имя Андрея Джатдоева дадут одной из улиц Ставрополя

Жители Ставрополя предлагают дать имя Андрея Джатдоева одной из улиц города. Мэр Ставрополя скоропостижно скончался утром 30 апреля на 58-м году жизни.

Кроме того, как пишет NewsTracker, в интернете появилась петиция установить Джатдоеву памятник как самому народному мэру. В петиции говорится, что к градоначальнику можно было обратиться «как к своему соседу, пожаловаться на яму на дороге, сухое дерево или чиновника».

В администрации города призвали жителей соблюдать режим самоизоляции и не приходить в мэрию на прощание с Джатдоевым.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что причиной смерти мэра был не коронавирус, а, скорее всего, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Собеседник агентства в медицинских кругах рассказал, что Джатдоев резко почувствовал себя плохо утром в четверг.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью главы Ставрополя. Он назвал Джатдоева «верным другом и отличным управленцем».

Андрей Джатдоев руководил столицей Ставропольского края с 2016 года. В 2019 году его удостоили звания «Герой труда Ставрополья».