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Радио «Европа Плюс» исполнилось 30 лет

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Фото: ТАСС/Юрий Машков
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30 лет назад «Европа Плюс» впервые вышла в эфир, чтобы стать радио №1 в России. Началась новая эпоха музыкального вещания и негосударственных электронных СМИ нашей страны. Станция и по сей день остается лидером в своей отрасли. Миллионы слушателей ежедневно просыпаются вместе с утренним шоу «Бригада У». Его ведущие в этом году установили мировой рекорд — разбудили Россию со Шпицбергена, самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты.

Большая суперсовременная студия «Европы Плюс» всегда открыта для друзей — ее гостями становятся знаменитые российские и голливудские кинозвезды, всемирно известные модельеры, спортсмены и, конечно, любимые артисты, которых можно не только услышать, но и увидеть в круглосуточной трансляции на сайте и в социальных сетях.

Каждое лето топовые музыканты встречаются в Лужниках, чтобы спеть свои самые горячие хиты для сотен тысяч зрителей опен-эйра Europa Plus LIVE.

Сегодня «Европейская медиагруппа» — лидер отечественного радиовещания. Помимо «Европы Плюс» в медиахолдинг входят и другие станции, полюбившиеся нескольким поколениям слушателей: «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», SТUDIO 21, «Эльдорадио» и «Калина Красная», чья совокупная еженедельная аудитория составляет более 39 миллионов россиян. Сеть вещания охватывает более 2 400 населённых пунктов нашей страны, СНГ и Балтии.

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