Лимит на отстрел медведей не стали увеличивать в Омской области

В Омской области утвердили квоты на добычу барсука и медведя. Несмотря на рост численности животных, власти не стали увеличивать лимит добычи охотничьих ресурсов.

По последним данным, в лесах Омской области обитает 8,9 тыс. барсуков и более 2,1 тыс. медведей. С 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года разрешена добыча 424 барсуков и 247 медведей. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Местные жители отмечают, что в последнее время рост численности животных становится проблемой. В некоторых районах участились случаи нападения медведей на домашний скот. Минприроды региона проводило общественные слушания по вопросу увеличения лимитов добычи животных, однако специалисты решили не менять план по квотам.

Охотники отмечают, что лимит на отстрел медведей носит скорее условный характер. В последние годы в лесах добывают не более 80 опасных зверей.