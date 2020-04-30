Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине прекратили госфинансирование партии «Слуга народа»
Общество
Путин потребовал доложить о результатах принятых антикризисных мер
Мир
«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ
Общество
Врачи в Москве призвали горожан остаться дома на майские праздники
Общество
В воскресенье в Москве ожидается до 25 градусов тепла
Общество
На Кубани продлили карантинные меры до 12 мая

Лимит на отстрел медведей не стали увеличивать в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области утвердили квоты на добычу барсука и медведя. Несмотря на рост численности животных, власти не стали увеличивать лимит добычи охотничьих ресурсов.

По последним данным, в лесах Омской области обитает 8,9 тыс. барсуков и более 2,1 тыс. медведей. С 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года разрешена добыча 424 барсуков и 247 медведей. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Местные жители отмечают, что в последнее время рост численности животных становится проблемой. В некоторых районах участились случаи нападения медведей на домашний скот. Минприроды региона проводило общественные слушания по вопросу увеличения лимитов добычи животных, однако специалисты решили не менять план по квотам.

Охотники отмечают, что лимит на отстрел медведей носит скорее условный характер. В последние годы в лесах добывают не более 80 опасных зверей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Подмосковья предупредили о приближении медведей к поселениям
«Роснефть» запустила программу изучения арктических животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020