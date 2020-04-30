Тамбовские экологи мониторят пожароопасную ситуацию в заповедниках

В Тамбовской области за пожароопасной ситуацией, которая складывается на заповедных территориях, следят сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий и областных заказников.

Так, в один из выездов им удалось обнаружить возгорание в границах памятника природы «Тамбовский вал», недалеко от села Лысые Горы в Тамбовском районе. В этом месте растут редкие виды цветов и трав. На место сразу же вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», с начала пожароопасного сезона на землях ООПТ в Тамбовской области ликвидировали три возгорания.

12 апреля сообщалось, в Тамбовской области что-за пала травы и камыша частично выгорел Татарский вал. Эта территория — памятник истории и природы, на котором сохранились редкие виды растений «дикого поля».