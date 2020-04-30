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Путин потребовал доложить о результатах принятых антикризисных мер

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства доложить о результатах реализаций ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса.

«Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле. По этим вопросам жду доклад к 6 мая», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на ключевые рынке и кооперационные связи. Вместе с тем, по его словам, предприниматели ищут и внедряют новые модели бизнеса, основанные на цифровых решениях.

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