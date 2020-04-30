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Отопительный сезон продлили в Брянске

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В Брянске продлили отопительный сезон. Решение приняли на фоне действия в регионе режима самоизоляции, когда люди вынуждены ради сохранения своего здоровья и здоровья близких оставаться дома.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, для окончания подачи тепла в батареи среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке более +8 градусов на протяжении пяти дней. В регионе уже на протяжении нескольких дней стабильно больше +10 градусов, а к концу недели обещают +20. Некоторые котельные прекратили подачу тепла.

29 апреля сообщалось, что на брянских вокзалах открыли комнаты для пассажиров с симптомами коронавируса. Там они дождутся приезда медиков.

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