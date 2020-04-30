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Трое рабочих пострадали при выбросе битума в Самарской области

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В Самарской области следственный комитет проводит проверку по факту инцидента на асфальтобетонном заводе. При выбросе разогретого битума травмы получили трое рабочих.

По данным правоохранительных органов, сотрудники завода в Елховском районе проводили работы на установке по разогреву битума. В этот момент сломался миксер, что привело к разгерметизации емкости и выбросу битума и паров. Об этом сообщает НИА «Самара». Трое рабочих доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначено проведение экспертизы для выяснения причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое мужчин погибли при выполнении работ в канализационном колодце на территории складских помещений.

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