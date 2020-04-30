Полиция усилит патрулирование в майские праздники в Тюменской области

Правоохранительные органы в Тюменской области усилят патрулирование в период майских праздников. Полиция и представители других органов власти будут следить за соблюдением ограничительных мер, а также обеспечивать охрану общественного порядка.

Плотность патрулей планируют увеличить на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции устроят проверки водителей. За ситуацией в селах и дачных кооперативах будут следить сотрудники МЧС. Они проконтролируют соблюдение противопожарного режима. Патрули планируют задействовать квадрокоптеры для наблюдения за территориями, пишет ИА «Ура.ру».

Власти Тюменской области призывают соблюдать режим самоизоляции. От ответственности граждан зависит, сможет ли регион с 12 мая постепенно отменить ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что патрулирование улиц планируют усилить в Приморском крае. Граждан просят иметь при себе документы при выходе из дома.