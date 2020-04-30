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Трассу «Лена» в Якутии подготовят к весеннему паводку

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В Якутии принимаются необходимые меры для безопасного проезда по трассе «Лена» во время весеннего паводка. Для выявления опасных процессов создана противопаводковая комиссия.

На текущий момент завершаются работы по очистке отверстий и русел водопропускных труб от льда, освобождению обочин и откосов от снега. Кроме того, рабочие очищают кюветы и нагорные канавы, обустраивают траншеи в массивах наледей для сброса талых вод, рубят лед у опор мостов. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Заготовлено около 25 тыс. кубометров инертных материалов. Для оперативного реагирования на возможное подтопление дороги сформированы бригады общей численностью 128 человек.

Трасса проходит по территориям Якутии и Амурской области.

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