Жаркие будни: один день из жизни пожарных

4 апреля пожарные всего мира отмечают профессиональный праздник. Эта дата связана с днем чествования святого Флориана, которого считают покровителем пожарных. А поводом для учреждения Международного дня пожарных стал трагический случай в Австралии в 1998 году. Тогда пять огнеборцев, прибывших на тушение лесного пожара, погибли в машине, за несколько мгновений охваченной огнем из-за резкой перемены направления ветра. Будни представителей одной из самых героических профессий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Нигерийские пожарные борются с огнем на трубопроводе в Лагосе
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Фото: Global Look Press/dpa/Guido Kirchner
Томас, сотрудник пожарной службы немецкого города Гельзенкирхен в земле Северный Рейн – Вестфалия, во время короткой передышки
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Marcelo Chello
После пожара и обрушения 24-этажного муниципального здания в бразильском Сан-Паулу несколько человек пропали без вести. Пожарные продолжают поиски
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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMA Press/Jonas Sulit
Пожарный борется с огнем во время масштабного пожара в окрестностях Манилы, столицы Филиппин. Там неожиданно вспыхнули три деревни, а затем огонь перекинулся через реку в город. В результате ЧП было уничтожено более 1 тыс. домов, более 3 тыс. семей остались без крова
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Фото: REUTERS/Noah Berger
Женщина-пожарный на службе неподалеку от Фреш-Понд, небольшого придорожного поселения в Калифорнии
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Julien Mattia
Парижский Нотр-Дам, загоревшийся 15 апреля 2019 года, 400 пожарных тушили на протяжении 14 часов. Параллельно пожарные пытались спасти предметы искусства и реликвии, хранящиеся в соборе
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Символом Международного дня пожарных стала красно-синяя лента, символизирующая борьбу двух стихий — огня и воды
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ezra Acayan
К мемориалам, установленным в память о погибших на службе пожарных, в этот день возлагают цветы, в подразделениях проводят поминальные службы
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В России пожарные отмечают профессиональный праздник на несколько дней раньше — 30 апреля. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», который устанавливал порядок тушения пожаров в Москве
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