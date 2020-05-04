Жаркие будни: один день из жизни пожарных

4 апреля пожарные всего мира отмечают профессиональный праздник. Эта дата связана с днем чествования святого Флориана, которого считают покровителем пожарных. А поводом для учреждения Международного дня пожарных стал трагический случай в Австралии в 1998 году. Тогда пять огнеборцев, прибывших на тушение лесного пожара, погибли в машине, за несколько мгновений охваченной огнем из-за резкой перемены направления ветра. Будни представителей одной из самых героических профессий — в фотогалерее «Известий»