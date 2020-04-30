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Путин пошутил насчет роста спроса на матрасы после отмены изоляции

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции по борьбе с коронавирусом «Мы вместе» заверил, что государство будет продолжать решать вопросы поддержки предприятий, у которых произошел спад производства на фоне пандемии инфекции.

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Обращаясь к президенту, руководитель компании «Аскона», специализирующейся на изготовлении матрасов и других товаров для сна, Роман Ершов сообщил, что его фабрика стала одной из тех предприятий, которые столкнулись с кризисом. Однако, по словам предпринимателя, фирме удалось быстро перепрофилировать производство на создание защитных масок и костюмов. Также организация начала производить медицинские матрасы для новых койко-мест для больных COVID-19.

Российский лидер в ответ на данное заявление Ершова поблагодарил предпринимателя и отметил, что производители матрасов точно смогут снова нарастить производство, так как спрос на их продукцию повысится, из-за того что матрасы граждан поизносятся за время самоизоляции.

«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — заявил президент.

Также в ходе онлайн-встречи с волонтерами глава государства анонсировал меры поддержки добровольцев, работающим в сложных условиях. При этом президент объявил, что расходы компаний на благотворительность не будут облагаться налогом на прибыль.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая. Президент Путин также до этого числа продлил в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Многие предприятия в связи с остановкой работы и невозможности перевести работников на «удаленку» столкнулись с серьезными проблемами. Правительство страны для помощи предприятиям, столкнувшимся с кризисом, разработало ряд мер поддержки.

корона

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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