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Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.

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«Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки <…> В том числе это касается отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением ― и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества», ― цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, глава государства поручил правительству России выработать механизм прямой поддержки НКО для выплаты зарплат своим сотрудникам.

Ранее в этот день Путин заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП).

На данный момент НКО по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина уже получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом, введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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