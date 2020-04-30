Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.

«Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки <…> В том числе это касается отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением ― и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества», ― цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, глава государства поручил правительству России выработать механизм прямой поддержки НКО для выплаты зарплат своим сотрудникам.

Ранее в этот день Путин заявил, что в условиях распространения коронавируса в России социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП).

На данный момент НКО по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина уже получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом, введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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