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В Португалии число заболевших коронавирусом достигло 25 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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В Португалии количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 25 045 человек. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Главное управление здравоохранения республики на своем официальном сайте.

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Отмечается, что всего в стране от этой инфекции скончались 989 человек, при этом 1519 пациентов выздоровели. Согласно данным ведомства, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Лиссабоне (1447 человек) и Вила-Нова-ли-Гае (1322 пациента).

18 марта правительство Португалии поддержало инициативу президента Марселу Ребелу де Соузы, предложившего из-за угрозы коронавируса ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце марта стало известно о смерти от коронавируса подростка из португальского города Овари. 14-летний школьник страдал от псориаза, однако у него не было серьезных проблем со здоровьем. Он стал самой молодой жертвой коронавируса в Европе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 30 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3,23 млн случаев заболевания, умерли более 228 тыс. человек, вылечились — 1,01 млн.

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