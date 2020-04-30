Продажу алкоголя в жилых домах хотят ограничить в Севастополе

Правительство Севастополя готовит законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах. Жалобы на магазины с разливными напитками неоднократно высказывали горожане.

Законопроект находится в стадии подготовки, его представят в ближайшее время на очередном заседании правительства. Если документ будет одобрен, его внесут на рассмотрение законодательного собрания. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова, севастопольцы называют магазины разливных напитков «рассадниками антисанитарии». Горожане жалуются на шум от заведений и просят закрыть такие торговые точки. В мае вступит в силу федеральный закон, ограничивающий розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах. Кирпичников уточнил, что по поручению врио губернатора был подготовлен и региональный закон для скорейшего решения проблемы.