В Совете Федерации назвали условия продления эмбарго на экспорт пшеницы

Россия может продлить запрет на экспорт пшеницы, если внутри страны в ней будет потребность. Такое заявление в четверг, 30 апреля, сделал глава комитета Совета Федерации об аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Россия предпринимает меры по защите собственного продовольственного рынка. Уже было введено эмбарго на экспорт пшеницы, если будет определенный запрос внутри страны, существующие ограничения могут быть продлены», — цитирует его «РИА Новости».

Сенатор отметил, что в соответствии со складывающейся ситуацией правительство страны будет действовать оперативно.

26 апреля стало известно, что экспорт пшеницы, ржи, меслина (смеси пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы из России за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остановлен до 1 июля после выборки нетарифной квоты на поставки зерновых за границу.

Данное ограничение позволит обеспечить внутренние потребности государства в зерне и продуктах его переработки, а также стабилизировать цены на зерновые.

По оценке Минсельхоза, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ страны и показателя экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году.

17 апреля, замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут предположила, что квота на зерно закончится к середине мая.

С 12 апреля по 30 июня в ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров. Решение призвано обеспечить граждан едой во время пандемии коронавируса.

31 марта российское правительство приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ № 385 был опубликован 2 апреля. Объем квоты составил 7 млн т. Она должна была действовать по 30 июня этого года.

Помимо зерновой квоты, в апреле кабмин разрешил зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах. В Минсельхозе в рамках государственных интервенций планируют направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок.