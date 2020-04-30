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ФАС оценила влияние колебания курса валют на стоимость лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что текущие колебания курса валют не должны отразиться на цене жизненно важных лекарств. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.

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«Если брать в расчет снижение таможенных ставок с 2014 года, а также ежегодную индексацию за последние два года, то запас прочности только для иностранных препаратов на текущий год составил 17,30 %. При этом средний курс евро к рублю в 2020 году по сравнению со средним курсом пересмотра цен 2018 года вырос не более чем на 1,2% и составил 75,01 рубля», — цитирует Нижегородцева пресс-служба ФАС.

Кроме того, в ФАС сформировали комплекс мер поддержки для препаратов стоимостью до 100 рублей, чтобы не допустить исчезновения лекарственных средств из-за нерентабельности их производства. Свои предложения служба уже направила в правительство России.

«На самом деле проблема нерентабельности производства препаратов нижнего ценового сегмента назрела уже давно и носит системный характер. Она непосредственно связана с регистрацией цен на низкой экономической базе в 2010 году, последовавшим в 2014 году изменением курса рубля и системным неприменением участниками рынка ежегодных индексаций на уровень инфляции», — отметил Нижегородцев

21 апреля российские фармацевтические компании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств. Падение рубля и удорожание импорта сделает выпуск таких препаратов, по мнению производителей, нерентабельным.

В конце марта в Минпромторге заявили, что критических рисков для роста в России цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших нет.

В том же месяце комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установлении ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам.

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