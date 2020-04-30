Запуск фонтанов в Иркутске отложили на середину мая

В Иркутске отложили запуск городских фонтанов. Предполагается, что они начнут работу 12 мая.

Традиционно запуск фонтанов в Иркутске происходит 1 мая. Однако в 2020 году в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса включение фонтанов пройдет позже обычного. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Необходимые работы по очистке чаш и обследованию инженерных сетей прошли в апреле. Также состоялось испытание насосного оборудования.

Ранее сообщалось, что запуск фонтанов отложили в Тамбове. Обычно объекты включают в конце апреля, и на текущий момент большинство фонтанов готово к работе.