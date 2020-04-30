Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности нового всплеска COVID-19 в Москве
Авто
В России разработали план развития беспилотных автомобилей
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Наука
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Власти обеспечили более 215 тыс. учащихся и педагогов техникой для дистанционного обучения

Запуск фонтанов в Иркутске отложили на середину мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске отложили запуск городских фонтанов. Предполагается, что они начнут работу 12 мая.

Традиционно запуск фонтанов в Иркутске происходит 1 мая. Однако в 2020 году в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса включение фонтанов пройдет позже обычного. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Необходимые работы по очистке чаш и обследованию инженерных сетей прошли в апреле. Также состоялось испытание насосного оборудования.

Ранее сообщалось, что запуск фонтанов отложили в Тамбове. Обычно объекты включают в конце апреля, и на текущий момент большинство фонтанов готово к работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запуск фонтанов отложили в Калининграде
Фонтан на Кургане Бессмертия запустили в Брянске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020