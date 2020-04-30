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В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 30 апреля, на официальном сайте ведомства.

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«На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет», ― сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также в ведомстве отметили, что 35 человек выздоровели и были сняты с контроля, так как их анализы на коронавирус дважды были отрицательными.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден, и призвал людей соблюдать требования самоизоляции, чтобы скорее отказаться от ограничительных мер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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