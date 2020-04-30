Три человека пострадали при обвале в шахте в Свердловской области

В шахте в Свердловской области произошел горный удар, три человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник 30 апреля.

Инцидент произошел на шахте №13 в поселке Калья на горизонте -1130 м. В момент происшествия там работали восемь человек, все они смогли самостоятельно подняться на поверхность. Из шахты были выведены 280 человек, сообщает «РИА Новости».

Трое пострадавших госпитализированы, о характере травм и их состоянии не сообщается. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

11 марта задымление произошло на шахте «Воркутинская». Все работники этой шахты, а также «Заполярной» были выведены на поверхность. Никто не пострадал.