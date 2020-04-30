Лебедей-шипунов заметили на озере в оренбургском заповеднике

На озере в заповеднике Оренбургской области государственные инспекторы заметили лебедей-шипунов. Редких птиц обнаружили на участке «Ащисайская степь», возле балки Ащисайка.

Как написал в полевом дневнике старший госинспектор Игорь Расейкин, которого цитирует РИА «Оренбуржье», в степь прилетели ласточки. Разбиваются по парам и садятся на гнезда журавли. Гнездование начинают и степные орлы.

В середине апреля сообщалось, что в оренбургской степи зацвели первоцветы, тюльпаны и прострел, который еще называют сон-травой. Цветы можно увидеть в Губерлинских горах.