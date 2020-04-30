Поликлинику в Ельце закрыли после заражения медиков коронавирусом

В Ельце закрыли на карантин до 12 мая поликлинику ЧУЗ «РЖД-медицина». Причина — выявление COVID-19 у трех сотрудников медицинского учреждения.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на мэра Ельца Евгения Боровских, на 29 апреля в городе выявили семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них врач поликлиники и две медсестры.

Контактный круг заболевших уже установлен, под наблюдение возьмут 130 человек. В пресс-службе городской администрации агентству не смогли предоставить дополнительных данных о ситуации в поликлинике.

Между тем в Липецкой области начала действовать дополнительная мера защиты местных жителей от заражения. Так, у тех, кто въезжает в регион или проезжает по его территории, будут требовать справку об отсутствии коронавируса.

По данным на 30 апреля, в Липецкой области зафиксировано 415 заболевших. Два человека скончались, 84 пациента выздоровели.