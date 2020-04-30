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More.tv продлевает бесплатный доступ к подписке для новых пользователей

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Онлайн-сервис more.tv в апреле закрепил за собой статус премьерной площадки для самых громких российских киноновинок. В течение месяца на сервисе с успехом прошли премьеры фильмов «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Вторжение» Федора Бондарчука и «Спутник» дебютанта Егора Абраменко, над которым работала команда ведущих отечественных продюсеров. «Спутник» стал первым в России фильмом, который из-за пандемии вышел в онлайн-прокат, минуя кинотеатры. Премьера фильма на more.tv состоялась 23 апреля и привлекла рекордное количество зрителей. На данный момент «Спутник» является самым популярным проектом сервиса.

Кроме того, 28 апреля на сервисе состоялась эксклюзивная премьера остросюжетного сериала «Закрытый сезон» до эфира на ТВ. Эта актуальная история о внезапно разразившейся эпидемии в южном городке от сценариста Алёны Званцовой. Новые серии будут выходить еженедельно по вторникам.

В мае подписчиков more.tv ждут эксклюзивные зарубежные премьеры сериалов. Так, уже 1 мая состоится премьера американской южноготической драмы «Потерянный рай» с Джошем Хартнеттом в одной из главных ролей. Это первая за долгое время работа актера в сериале. Завораживающая семейная сага рассказывает о блудном сыне Йейтсе Форсайте, который возвращается вместе со своей женой Фрэнсис в родной городок в Миссисипи. Однако, дома главного героя настигают мрачные воспоминания и он буквально начинает разрываться между прошлым и будущим.

16 мая одновременно со всем миром состоится долгожданная премьера сериала «Великая»- историческая сатира с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях.

Помимо этого зрители увидят новые сезоны популярных проектов «Клуб первых жен», «Дуайт в сияющих доспехах», а также культовые сериалы «Твин Пикс» и «Миллиарды». Также в онлайн-сервисе появятся хит Fox «Разрабы» (Программисты) в постановке Алекса Гарленда, сценариста «Пляжа» с Леонардо ДиКаприо и режиссера «Из машины» с Алисией Викандер, драмеди «68 Виски» и провокационный комедийный проект «4лен», в котором две взрослые дамы возвращаются в свою школьную жизнь.

Для того, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть премьеры, онлайн-сервис more.tv проводит акцию для новых пользователей с бесплатным доступом к подписке на 1 месяц. Активировать промокод MAYDAY необходимо до 15 мая на сайте more.tv в личном кабинете.

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