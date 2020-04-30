Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в майские праздники

На майские праздники в Москве объявили парковочные каникулы. Все места для машин в столице будут бесплатными 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. 3 и 10 мая деньги возьмут только в зоне повышенного тарифа. Парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.