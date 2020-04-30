Мораторий на отключение горячей воды продлили во Владивостоке

Во Владивостоке продлили мораторий на отключение горячей воды и проведение работ по ремонту электрических сетей. Он будет действовать до 11 мая.

Решение о продлении моратория принял глава Владивостока Олег Гуменюк. Запланированные на городских сетях ремонты будут перенесены на летний период. Отключения света и горячей воды могут быть вызваны только аварийными ситуациями. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Такая мера связана с тем, что жители Владивостока в ближайшие две недели будут находиться дома на самоизоляции.

Мораторий на плановые ремонтные работы действует во Владивостоке с 31 марта.