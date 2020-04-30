Двое детей пострадали в ДТП с мотоциклом в Хабаровске

В Хабаровске легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний водитель. Пострадали два человека.

Авария произошла на улице Суворова в Индустриальном районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Civic при повороте налево не предоставил преимущество встречному мотоциклу. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Травмы получил 16-летний подросток, у него выявлен открытый перелом ногтевой фаланги стопы и ушиб головы. Его 13-летняя пассажирка получила ушиб мягких тканей головы.

В Госавтоинспекции уточнили, что подросток не имеет водительских прав, также у него не было страхового полиса и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы при столкновении с автовозом.