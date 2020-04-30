Памятник работавшим в блокаду ветеринарам установят в Ленобласти

В Ленинградской области в деревне Романовка Всеволжского района к 9 мая откроют памятную стелу, посвященную ветеринарам, которые служили на Дороге жизни в блокаду. Памятник создавали по эскизам ветеринаров. Он будет установлен на их средства, на месте одного из военных ветеринарных пунктов.

Как поясняет телеканал «78», в 1941 году по Дороге жизни следовали конные обозы с продовольственными товарами, запряженные сотнями лошадей. На пути располагались несколько пунктов, где ветеринары оказывали помощь животным. Во многом благодаря им обозы перевезли тысячи т продуктов по тонкому льду, по которому грузовики проехать не могли.

27 февраля в Петербурге открылся музей памяти жертв нацизма. Экспозицию разместили на базе Военно-медицинского музея. Среди его экспонатов – подлинные предметы из концлагерей, которые использовались в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.