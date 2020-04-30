Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области

В Магаданской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

По данным спасателей, 1 мая ветер может усилиться до 20 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Неблагоприятная погода возможна в Ольском городском округе.

При ветреной погоде возникает вероятность чрезвычайных ситуаций, вызванных повреждением линий электропередачи и связи, нарушением в работе транспорта. Также растет риск ДТП, а также обрушения слабоукрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Амурской области ожидается резкое изменение погоды. Из-за смещения атмосферных фронтов ветер усилится до 20–24 м/с. При этом температура опустится на 5–10 градусов.