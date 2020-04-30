В Приморье ввели всеобщий масочный режим. Граждане обязаны носить защитные повязки с 30 апреля. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации. Масочный режим контролируют и в Хабаровске. Всеобщий масочный режим действует в 13 регионах. С 1 мая к ним присоединятся ещё четыре субъекта РФ.