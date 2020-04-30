Двух человек госпитализировали с клещевыми инфекциями в Приморье

В Приморском крае более 350 человек пострадали от укусов клещей. Двух жителей региона госпитализировали.

По данным Роспотребнадзора, только за неделю к врачам обратились 170 человек. У жителей Артема и Пожарского района выявили болезнь Лайма и риккетсиоз. Об этом сообщает Vostokmedia. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Специалисты рекомендуют жителям Приморья воздержаться от посещения кладбищ и парков.

Ранее сообщалось, что первый случай клещевого боррелиоза выявили в Липецкой области. Всего к врачам с укусами обратились 311 человек.