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ВС России объяснил механизм получения отсрочки за аренду во время эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Верховный суд России рассказал, как получить отсрочку по договорам аренды в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 30 апреля.

В правилах, которые содержатся в обзоре судебной практики, сообщается, что в течение 30 дней со дня обращения арендатора владелец помещения обязан заключить допсоглашение, которое предусматривает отсрочку платы, предусмотренной в 2020 году.

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«Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации», — сказано в документе.

Отмечается, что стороны могут установить и более ранний срок предоставления арендатору отсрочки оплаты аренды.

«Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, право на отсрочку уплаты арендной платы имеют организации и индивидуальные предприниматели, арендаторы недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции.

При этом, если арендодатель докажет, что конкретный арендатор на самом деле не пострадал и с очевидностью не пострадает в условиях ухудшения ситуации, а его требования недобросовестны, суд может отказать требованиям арендатора полностью или частично. Такая ситуация возможна, если, например, вопреки ограничительным мерам компания продолжила работать.

27 апреля сообщалось, что российское правительство поручило Росреестру проработать механизмы поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Речь идет о пролонгации аренды участков до трех лет.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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