Частным медорганизациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым

Правительство России выделит 577 млн рублей медицинским организациями для помощи пожилым гражданам старше 65 лет. Об этом заявил на заседании кабинета министров в четверг, 30 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в коммерческих медицинских центрах работают почти 100 тыс. врачей.

«Чтобы вовлечь их в медицинское наблюдение за гражданами на дому в рамках национального проекта «Демография», с этого года мы запустили отдельный пилотный проект в рамках первого этапа в девяти регионах выбрано 33 частные медорганизации, которые обеспечат медицинское наблюдение за 3,5 тыс. пожилых граждан», — сказал глава кабмина.

В январе в Минздраве сообщили, что все россияне вне зависимости от возраста смогут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Указом от 20 декабря прошлого года ведомство внесло изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Список видов ВМП установлен программой государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов.

Как писали СМИ, министерство исключило такого рода помощь из списка услуг для пожилых пациентов. Однако в Минздраве отметили, что ограничения по возрасту не предусмотрены для ВМП.

В январском приказе уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста» в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения и потребности в геронтологических койках, предусматривается создание гериатрических центров и дополняется список показаний к госпитализации.

Минздрав планирует упростить пожилым доступ к медпомощи в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми.