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Частным медорганизациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым
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Частным медорганизациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Правительство России выделит 577 млн рублей медицинским организациями для помощи пожилым гражданам старше 65 лет. Об этом заявил на заседании кабинета министров в четверг, 30 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в коммерческих медицинских центрах работают почти 100 тыс. врачей.

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«Чтобы вовлечь их в медицинское наблюдение за гражданами на дому в рамках национального проекта «Демография», с этого года мы запустили отдельный пилотный проект в рамках первого этапа в девяти регионах выбрано 33 частные медорганизации, которые обеспечат медицинское наблюдение за 3,5 тыс. пожилых граждан», — сказал глава кабмина.

В январе в Минздраве сообщили, что все россияне вне зависимости от возраста смогут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). Указом от 20 декабря прошлого года ведомство внесло изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Список видов ВМП установлен программой государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов.

Как писали СМИ, министерство исключило такого рода помощь из списка услуг для пожилых пациентов. Однако в Минздраве отметили, что ограничения по возрасту не предусмотрены для ВМП.

В январском приказе уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста» в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения и потребности в геронтологических койках, предусматривается создание гериатрических центров и дополняется список показаний к госпитализации.

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Минздрав планирует упростить пожилым доступ к медпомощи в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми.

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