Запрет на рыбалку ввели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ввели сезонный запрет на вылов рыбы в реках и озерах. Он будет действовать до 20 июня.

Согласно правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, запрет вводится на период нереста. Нарушителям запрета грозит административная и уголовная ответственность. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Ограничения будут действовать до 30 мая на большинстве водоемов в Комсомольском, Вяземском, Бикинском, Хабаровском районах и районе имени Лазо. В остальных районах вылов ранненерестующих рыб, в том числе щуки, без приобретения путевки запрещен до 20 июня.

Следующий запрет будет введен с 20 мая на период, когда на нерест отправляются виды, откладывающие икру весной и летом.