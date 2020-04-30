В ЮАР скончался один из ведущих борцов с апартеидом Денис Голдберг

Один из ведущих борцов с апартеидом в ЮАР Денис Голдберг умер в возрасте 87 лет. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает BBC.

По словам его племянницы Джой Ноэро, Голдберг скончался в своем доме в пригороде Кейптауна, причиной смерти является длительная болезнь.

Голдберг — потомок иммигрантов из Российской империи. В 1955 году он стал активистом движения против апартеида, после чего вступил в запрещенную властями Коммунистическую партию Южной Африки.

В 1963 году он в составе группы из 10 активистов, в которую также входил Нельсон Мандела, предстал перед судом и был признан виновным в антиправительственной деятельности и приговорен к 22 годам тюрьмы.

Спустя этот срок уехал в Великобританию, а в ЮАР вернулся после падения режима апартеида.

В последующие годы он активно участвовал в политической жизни страны, выступая против коррупции во власти.