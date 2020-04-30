Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам

Власти выделят россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа, дополнительную финансовую помощь на оплату временного проживания, питания и продления виз. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что люди также могут потратить эти деньги на продление виз или других документов, на основании которых они находятся на территории другого государства.

«Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений», — заверил премьер-министр.

В начале апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Граждане, которые хотят получить материальную помощь и оформить заявку на вывозной рейс, должны заполнить специальную форму на сайте госуслуг. Первый транш финансовой помощи, который правительство выделило 3 апреля, составил 500 млрд рублей.

В настоящее время дипломаты и представители РФ продолжают оказывать согражданам, находящимся за рубежом, помощь, которая прежде всего касается возвращения соотечественников на родину, так как Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.