Прямой эфир
Общество
Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам
Общество
Москвичам пообещали дождь на 9 мая
Экономика
Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков
Общество
Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров
Экономика
В Минпромторге допустили включение легпрома в список пострадавших отраслей
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Частным медорганизациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым

Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти выделят россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа, дополнительную финансовую помощь на оплату временного проживания, питания и продления виз. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Соблюдай дистанцию: туры переносят на 2021 год по ценам текущего
Туристов пытаются убедить сохранить бронирования

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что люди также могут потратить эти деньги на продление виз или других документов, на основании которых они находятся на территории другого государства.

«Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений», — заверил премьер-министр.

В начале апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Граждане, которые хотят получить материальную помощь и оформить заявку на вывозной рейс, должны заполнить специальную форму на сайте госуслуг. Первый транш финансовой помощи, который правительство выделило 3 апреля, составил 500 млрд рублей.

В настоящее время дипломаты и представители РФ продолжают оказывать согражданам, находящимся за рубежом, помощь, которая прежде всего касается возвращения соотечественников на родину, так как Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов
Эксперты заявили о практически полном прекращении командировок в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020