Прямой эфир
Общество
Предприятие МВД начнет изготавливать медицинские маски и халаты
Общество
За сутки в Москве от коронавируса вылечились 525 человек
Туризм
Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу
Экономика
В Минпромторге допустили включение легпрома в список пострадавших отраслей
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс.

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

0
Фото: ТАСС/Евгений Халдей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Генеральная прокуратура (ГП) России.

Ветеран со свастикой: в Риге скончался один из последних легионеров СС
Висвалдис Лацис заседал в сейме и написал о нацистах «в свете истины»

По данным ведомства, дело о нацистских преступлениях в Крыму было возбуждено больше пятидесяти лет назад. Тогда во время расследования сотрудники правоохранительных органов допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых. Кроме того, они провели более 100 опознаний и осмотров. Затем дело было закрыто и материалы переданы в ФРГ.

«При этом в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступлений нацистов в Крыму в 1941–1944 годах, непосредственные участники преступлений и их жертвы, сведения о которых не были отражены в итоговых процессуальных документах следствия», — заявили в Генпрокуратуре.

В частности, преступления нацистов в период оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района, по версии следствия, оценены не в полном объеме. По имеющимся сведениям, в тот период было убито 17 тыс. мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей.

В ГП подчеркнули, что «особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района». Тогда, по данным прокуратуры, на каторжный труд в Германию и Румынию нацисты отправили около 3 тыс. человек.

«В связи с этим, в целях всестороннего и полного установления нацистских преступников и их пособников, обстоятельств их противоправных деяний, <...> возбуждено перед Верховным Судом Республики Крым ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Несколько недель назад Российское военно-историческое общество обнародовало документы Центрального архива Минобороны РФ о преступлениях нацистов в Европе во время Второй мировой войны. В частности, в материалах присутствуют опросы освобожденных военнопленных, донесения советского командования о фактах уничтожения узников непосредственно перед освобождением лагерей, впечатления участников событий, допросы нацистов и их пособников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинских школьников привели на могилу нациста для возложения цветов
СКР расследует дело о геноциде жителей Ростовской области во время ВОВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020