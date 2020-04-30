Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Там отметили, что террористы вели подготовку к совершению резонансных преступлений.

Трое боевиков были ликвидированы в Чкаловском районе Екатеринбурга в ночь на четверг в ходе контртеррористической операции (КТО). Спецрежим действовал в городе с 00:30 30 апреля (22:30 мск 29 апреля).

На данные момент режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят.

В марте сообщалось, что за 2019 год Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила 34 теракта. Также силовики ликвидировали 78 ячеек террористов. При этом, согласно статистике МВД, количество экстремистских и террористических преступлений в России с января по март 2020 года увеличилось.