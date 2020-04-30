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Россельхознадзор объяснил задержание утки в аэропорту Новосибирска

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Причиной изъятия утки Бориславы у туристов, прилетевших из Вьетнама в Новосибирск, стало отсутствие ветеринарного разрешения. Об этом 30 апреля рассказали в Россельхознадзоре.

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27 апреля в аэропорт Толмачево прибыл вывозной рейс с россиянами, на борту находились также две собаки и утка, которых туристы купили во Вьетнаме.

Инспекторы новосибирского Россельхознадзора не пустили Бориславу в Россию, так как у ее хозяев не оказалось разрешения на ее ввоз.

В ведомстве пояснили, что такое разрешение оформляется заблаговременно по заявлению владельца через систему в области ветеринарии «Аргус».

В документе указывается информация о проведенных исследованиях по гриппу и орнитозу птиц, а так как во Вьетнаме в настоящее время неблагоприятная ситуация по гриппу птиц, их ввоз в РФ приостановлен.

В ведомстве добавили, что утка размещена в спецотделении в аэропорту и обеспечена всем необходимым.

29 апреля сообщалось, что альпинист спас утку, которая залетела на балкон жилого дома в подмосковных Химках и не смогла улететь.

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