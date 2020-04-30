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Школьники подожгли поле на границе заказника в Челябинской области

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В Челябинской области в Красноармейском районе подростки подожгли траву на поле. Участок оказался территорией сельскохозяйственного значения, расположенной на границе Бродокалмакского заказника. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Как пишет сайт «Первого областного» со ссылкой на замминистра экологии области Виталия Безрукова, пожар и поджигателей обнаружили во время рейда специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Возгорание потушили, до территории заказника он не дошел. Родителей подростков привлекут к ответственности после того, как сумма ущерба будет установлена, сообщил замминистра.

Агентство сообщает, что на территории заказника специалисты обнаружили два возгорания – в лесных насаждениях и на поле. Оба пожара были оперативно потушены. Площадь сгоревшей территории составила около 2 га.

29 апреля южноуральцев предупредили о сильных дождях и усилении ветра. В горах может выпасть мокрый снег.

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