Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем

Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

«Поступило сообщение о загорании в рыбацком поселке. По предварительной информации, горит более 10 дачных домов, есть угроза распространения огня», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлечено 62 человека и 18 единиц техники.

При этом, по информации «РИА Новости», в регионе горят 17 рыбацких домиков на площади около 300 кв. м.

Информация о пострадавших выясняется.

29 апреля в результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.