Более 7 тыс. сотрудников СвЖД перевели на удаленную работу

Руководство Свердловской железной дороги перевело на удаленный режим работы 7,3 тыс. своих сотрудников. Речь идет о тех специалистах, которые могут осуществлять деятельность вне офиса.

Как пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на пресс-службу компании, подобная мера необходима для защиты сотрудников в условиях распространения коронавируса.

На «удаленке» теперь работают, в частности, инженерно-технические специалисты. А для организации деятельности специалистов IT-блока на их домашних компьютерах установили специальные приложения для доступа к рабочим местам, обеспечения безопасности и защиты данных.

Персонал, который напрямую обеспечивает бесперебойность и безопасность перевозок, остался на своих рабочих местах. Речь идет о диспетчерах, дежурных по станциям, машинистах и их помощниках.