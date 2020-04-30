В Нью-Йорке задержали россиянку по обвинению в покушении на убийство

В Нью-Йорке по обвинению в покушении на убийство задержана 27-летняя россиянка Дарья Алабиева. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел 19 апреля. Согласно данным издания, подозреваемая напала с ножом на свою согражданку — 30-летнюю соседку по квартире в Верхнем Ист-Сайде после того, как последняя вылила ее алкогольный напиток в раковину.

Полицейские сообщают, что в результате ссоры пострадавшей было нанесено восемь ножевых ранений, ее госпитализировали. Орудие преступления было обнаружено в жилище.

Алабиеву задержали 28 апреля в районе Бруклин, ее обвиняют в нападении и покушении на убийство, пишет ТАСС со ссылкой на городскую полицию. При этом информацию о ее гражданстве, а также о гражданстве пострадавшей правоохранители не подтвердили.

6 апреля в Московской области обнаружили тело убитого мужчины, по подозрению в совершении преступления задержан брат погибшего. Предположительно, конфликт между родственниками возник во время совместного распития спиртных напитков.