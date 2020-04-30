Путин призвал не допустить дефицита топлива в России
Президент России Владимир Путин призвал ведущие компании российского ТЭКа, которые входят в перечень системообразующих предприятий, не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны. Российские компании обладают необходимым запасом.
Президент России Владимир Путин призвал ведущие компании российского ТЭКа, которые входят в перечень системообразующих предприятий, не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны. Российские компании обладают необходимым запасом.