В МИД рассказали об изучении доклада минэнерго США о ядерных технологиях

В Москве изучают опубликованный минэнергетики США доклад, в котором Вашингтон говорит о намерении вытеснить Россию с рынков ядерных технологий. Об этом сообщили в среду, 29 апреля, в МИД РФ.

В стратегии на сайте американского министерства говорится, что Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий. США стремятся стать мировым лидером в этой сфере, отмечается в документе

«Причем есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей США, но также и неэкономические методы», — цитирует «РИА Новости» сообщение российского МИД.

Речь может идти об изменении национальных законов государств, чтобы обеспечить привилегированное положение поставщиков из США. «В этом нет ничего нового», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

С такими действиями Вашингтона Россия сталкивалась на Украине и в других странах Восточной Европы. «Там политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям американское ядерное топливо», — объяснили в МИД.

Как добавили в ведомстве, в случае с Украиной, ядерную энергетику страны превратили в «экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий». При этом за эксперименты платят «подопытные».

Подобную практику теперь предполагается распространить на все страны мира, предположили в министерстве.

Причины тактики обозначены в докладе американских экспертов. Власти США намерены исправить положение по отставанию от лидеров по большинству направлений — от добычи урана до возведения атомных реакторов, добавили в МИД.

«Чтобы они давали отдачу, необходимо занять существенную долю международного рынка атомной энергетики, а сделать это путём честной конкуренции в приемлемые для американской администрации сроки не получится именно ввиду имеющегося отставания», — отметили в ведомстве. В связи с этим Вашингтон хочет использовать неэкономические рычаги.

В итоге возникает вопрос о весе пропагандируемых Вашингтоном принципах свободной торговли и о том, нужно ли следовать правилам в отношениях с государством, которое само никаких правил не соблюдает и меняет их так, как ему выгодно, резюмировали в министерстве.

24 апреля минэнерго США предложило, в частности, не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств», а также наделить комиссию по ядерному регулированию США полномочиями в целях нацбезопасности отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного российскими и китайскими компаниями.