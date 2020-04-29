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Учредитель телеканала «Царьград» заболел COVID-19

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Бизнесмен и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в среду, 29 апреля, в эфире своего телеканала.

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Предприниматель отметил, что чувствует себя «неплохо для больного COVID-19». Наличие у него заболевания подтвердили тест и проведенная компьютерная томография.

Ранее в среду депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице.

Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.

Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заразился инфекцией. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.

В настоящий момент в России зарегистрировано 99 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. За прошедшие сутки выздоровели 1830 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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