Документальный сериал «О. Джей: Сделано в Америке» эксклюзивно покажут на Viasat Sport

В России официально выходит документальный мини-сериал «О. Джей: Сделано в Америке». В основу сюжета легла реальная история звезды американского футбола О. Джей Симпсона, который на пике своей карьеры был судим за убийство собственной жены и ее любовника. Российская телепремьера успешного проекта Эзры Эдельмана, получившего за эту работу «Оскар» в 2017 году, состоится 11 мая на телеканале Viasat Sport.

О деле О. Джей Симпсона каждый американец знает не хуже, чем о мультсериале про смешных однофамильцев его фигуранта – оно буквально взорвало общество, разделив его на два непримиримых лагеря. Живая легенда американского футбола, икона темнокожего населения страны, кумир мальчишек, введённый в Зал Славы в 1985-м, девять лет спустя стал обвиняемым по делу в двойном убийстве, причём одной из жертв оказалась его супруга, а второй – её любовник.

Однако в историю дело Симпсона вошло не только из-за звёздного статуса обвиняемого. Основное внимание оно привлекло в связи с тем, что, несмотря на массу неопровержимых улик, О. Джей был оправдан. Многие, вопреки решению суда, до сих пор убеждены, что спортсмен виновен в кошмарном злодеянии, а книгу с говорящим названием «Если бы я сделал это», предположительно, написанную Симпсоном, рассматривают как наглое и циничное признание.

Так или иначе, влияние, оказанное делом об убийстве Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана на дальнейшее развитие американского общества, переоценить невозможно. Неслучайно один из самых выдающихся телевизионных творцов современности Райан Мёрфи избрал для первого сезона своей антологии «Американская история преступлений» именно случай Симпсона. Теперь российскому телезрителю представилась возможность по-новому ознакомиться с деталями таинственной истории. На этот раз – без художественных домыслов и допущений, со всеми преимуществами, которые предоставляет строгий документальный формат, по достоинству оценёнными Американской киноакадемией.

Документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке» раскрывает не только трагическую историю семьи Симпсонов, но и рассказывает о жизни звезды американского футбола: о поступлении в университет и первом браке, о становлении профессиональной карьеры и ее завершении, взлетах и падениях, мечтах и надеждах.

Режиссёром и сопродюсером пятисерийного фильма выступил опытный документалист Эзра Эдельман, известный участием в таких проектах, как «30 событий за 30 лет» и «Милашка и боксер».

Новые эпизоды «О. Джей: Сделано в Америке» будут выходить в эфире канала Viasat Sport ежедневно с 11 по 15 мая в 22:00. Смотреть «О. Джей: Сделано в Америке» можно будет также в онлайн-кинотеатре ViP Play, начиная с 16 мая.

Телеканал Viasat Sport транслирует все ключевые игры сильнейшей мировой баскетбольной лиги NBA, бейсбольные матчи MLB, игры хоккейной лиги AHL и чемпионатов NCAA по американскому футболу и баскетболу, профессиональные боксерские поединки, гоночные серии Индикар и NHRA, а также в полном объеме освещает Всемирные Экстремальные Игры (X-Games).