Проезд в Ласпи в дневное время закроют на месяц

В Ласпи на Южном берегу Крыма будут в течение месяца ремонтировать дорогу. Проехать по ней не получится в дневные часы. Об этом сообщил ГБУ «Севастопольский автодор».

Ограничения будут распространяться на все транспортные средства, кроме машин спецслужб. Уточняется, что проезд закроют с 8:00 до 18:00 на участке трассы 67 Н-9 Ялта–Севастополь–Ласпи км 0+000 – км 3+083. Проезд запретят с 30 апреля по 31 мая.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

27 апреля сообщалось, что в пяти скверах Севастополя реализуют проекты комфортной городской среды. Районы были выбраны по итогам публичных слушаний. На это выделен 151 млн рублей.